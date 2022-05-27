«Пятёрочка» начала управлять товарными запасами вместе с поставщиками

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Торговая сеть «Пятёрочка» подключила около 30 партнёров-поставщиков к CPFR-проекту по совместному планированию, прогнозированию и пополнению запасов (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Отмечается, что это решение уже позволило снизить загрузку хабов на 30%, а также увеличить доступность товаров и точность прогнозирования спроса до 25%. «Пятёрочка» начала интегрировать первых поставщиков в 2021 году. Если раньше работу с доступностью товара на полке проводил только мерчандайзер магазина, а поставщики подключались лишь к планам заказа, то теперь они также получают данные об остатках на распределительных центрах, сами анализируют, когда товара не хватает, когда идут сверхпродажи, а когда, наоборот, реализация недостаточная. Это позволяет поставщикам самостоятельно составлять прогнозы пополнения запасов. Если по какой-то причине продукция поставщика не поступит в магазин вовремя, сотрудники сети тоже будут знать, чем её заменить.

Кроме того, проект позволяет оптимизировать товарные запасы на стороне поставщиков, а благодаря увеличению периода прогнозирования поставок им не нужно страховать все свои риски. Поставщик получает всю необходимую информацию от торговой точки и имеет возможность меньше инвестировать в сырье и материалы, без потерь в качестве сервиса.

В результате «Пятёрочке» удалось в целом нарастить уровень сервиса поставщиков, участвующих в проекте, до 95%: поставщики не опаздывают, но и не приезжают с товарами заранее, чтобы не сбивать ритмичность поставок.

По словам начальника Управления интегрированного планирования «Пятёрочки» Юлии Сердюк, основная задача для торговой сети — работа с нецелевыми оверстоками, то есть излишками запасов, а также управление предсказуемостью пополнения. По некоторым позициям компании удалось сократить уровень лишних товарных запасов на 1000 дней.