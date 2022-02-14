«Пятёрочка» назвала самые популярные товары собственного производства

В 2021 году гости торговой сети «Пятёрочка» среди всех товаров собственного производства чаще всего отдавали предпочтение слойкам с сосисками и греческим улиткам, а среди кофейных напитков охотнее выбирали латте и капучино. Об этом сообщается в пресс-релизе торговой сети, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Всего в прошлом году сеть продала 25 миллионов слоек с сосиской, 23 миллиона улиток греческих с курицей и картофелем. Помимо этого, среди сытной выпечки самыми популярными позициями стали самса с говядиной и улитка греческая с мясом. Этих видов выпечки гости приобрели более 17 и 16 миллионов штук соответственно. Среди многообразия сладкой выпечки покупатели не могли устоять перед слойками с вишней и классическими круассанами. За год их купили по 13,3 миллиона штук. Всего же продажи хлебобулочных изделий в прошлом году исчислялись десятками тысяч тонн — совокупный объём достиг 85 тысяч тонн.

Все изделия готовятся в собственных пекарнях «Пятёрочки». На сегодняшний день их сеть насчитывает порядка 5200 отделов, интегрированных в торговые залы магазинов. В торговой сети производят порядка 50 наименования хлебобулочных изделий. И как говорят, останавливаться на этом не собираются. В ближайшее время ассортимент пекарен будет расширен. Так, там появится хлеб, приготовленный на каменном поду, а также ремесленные хлеба.

Кроме того, все «Пятёрочки» в новой концепции оборудованы специальными кофепоинтами, где гости магазина в дополнение к свежей выпечке могут взять горячий напиток — чай или кофе. За прошедший год в таких кофепоинтах было продано свыше 10,5 миллиона чашек кофе. Наибольшей популярностью традиционно пользуются латте и капучино.

В компании отметили, что в ближайшее время также планируется развитие собственного бренда СТМ, объединяющего хлеб, выпечку, горячие напитки и готовую еду, — «Пятёрочка Кафе». В магазинах будут выделены специальные зоны, где гости смогут быстро и удобно перекусить, пообедать или выпить кофе с булочкой. Тут же товары из кулинарного отдела, например, можно будет разогреть в СВЧ-печи для полноценного горячего обеда.