https://static.news.ru/photo/69e050fe-5a2f-11ea-b71e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты Forbes подсчитали, что пятеро богатейших людей России лишись за день $6 млрд на фоне ситуации с коронавирусом.

Больше всего потерял глава «Лукойла» Вагит Алекперов — 1,6 млрд долларов. Сейчас его состояние равняется $22,5 млрд. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин лишился $1,4 млрд, оставшись с $26 млрд, а состояние Владимира Лисина, владеющего Новолипецким металлургическим комбинатом, уменьшилось на $910 млн до $21,3 млрд. Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов за день лишился $948 млн, пишет издание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фоне известий о коронавирусе произошёл обвал финансовых рынков в Европе и США. При этом торги на Мосбирже 27 февраля закрылись крупнейшим падением за последние два года.