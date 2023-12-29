Пять правил доставки грузов: думай про экономию, помни про водителя

Фото: ГК «СТТ»

Прошлый год был одним из самых сложных для всего российского авторынка. В том числе и для компаний, которые занимаются перевозками товаров. Многие известные автопроизводители ушли, возникли сложности с поставками комплектующих, а цены на машины резко выросли. Однако в 2023 году российский авторынок пережил настоящий ренессанс, хотя и не все еще проблемы, конечно, решены. А сами предприниматели поняли, что есть несколько важных правил, которым надо следовать при выборе машины для работы.

Бери универсальные модели

Перевозка товаров по городу – это один из самых быстрорастущих секторов экономики. Спрос есть как на доставку небольших заказов, так и на транспортировку относительно крупных грузов между городами.

И здесь важно выбрать автомобиль, который будет хорошо подходить как для поездок внутри старого города с его узкими улочками и сложностями с парковкой, так и для междугородних перевозок. Например, традиционные городские «каблуки» или универсалы прекрасно справляются с задачей доставки товаров в городе, однако они имеют весьма скромный грузовой отсек, да и для межгорода подходят не лучшим образом.

Поэтому если вам нужен универсальный автомобиль, то эксперты рекомендуют искать что-то покрупнее.

Ранее в этом сегменте на нашем рынке наряду с российскими были представлены европейские и корейские модели, которые пользовались неплохим спросом. Например, Citroen Jumpy или Peugeot Expert После их ухода потерю рынок сильно не ощутил. Сейчас в этом сегменте появляются китайские автомобили, а российские усилили свои позиции. В том числе благодаря выходу новых продуктов, например «Соболь NN». Управлять этой моделью можно с обычными «легковыми» правами категории «В». Автомобиль компактнее «Газели», при этом объем багажного отсека достигает 7,8 «кубов», и туда можно погрузить до трех (!) европалет – это стало возможным благодаря тому, что конструкторы использовали односкатный задний мост типа Spicer, который позволил увеличить расстояние между колесными арками на 30%.

Уважай водителя

Второй совет, который сейчас могут дать многие владельцы транспортных компаний после сложных 2022 и 2023 годов, звучит так: «надо уважать водителя». Собственно эта рекомендация работала всегда, но в последнее время она стала как никогда актуальной. Не секрет, что сейчас есть дефицит квалифицированных кадров в секторе логистики, а зарплаты водителей растут. И перед предпринимателем стоит задача не просто предложить конкурентную оплату труда, но и обеспечить водителя достойной техникой. На которой он не будет уставать и управление которой будет приносить ему удовольствие.

К тому же комфорт и удобство водителя – это в конечном счете еще безопасность и экономия. Например, наличие камер заднего вида позволяет снизить риск аварии. Точно так же, как и присутствие большого экрана в центре салона – если туда выводить показания навигационной системы, то водителю не придется отвлекаться на экран своего смартфона.

Фото: ГК «СТТ»

И даже качественное и комфортное кресло работает на то, что водитель меньше устает и больше удовлетворен своей работой: гораздо приятнее управлять машиной, если кресло подрессоренное, имеет множество регулировок и пр.

А позволяют ли передние кресла автомобиля лечь и отдохнуть? Спросите у любого водителя, особенно если он выполняет междугородние перевозки, и он вам расскажет, как хорошо иметь возможность прилечь в перерывах между рейсами или в ожидании погрузки-разгрузки. Правда, далеко не все модели предоставляют такую возможность – мешает рычаг коробки передач.

Выбирай экономичный двигатель

Расход топлива для любой коммерческой техники – это один из самых важных показателей ее экономической эффективности. Чем меньше расход, тем меньше траты на топливо. А значит, тем большую прибыль можно в итоге получить.

Поэтому выбирая автомобиль обращайте внимание на силовой агрегат. Сколько тратит двигатель? А при полной загрузке? А при использовании в городском режиме? Причем, обращать внимание на данные производителя особо не стоит – часто «реальные» цифры могут сильно отличаться от действительных. Лучше всего пообщайтесь на форумах с реальными пользователями техники.

Фото: ГК «СТТ»

Экономить на топливе, как правило, позволяет дизельный двигатель. Например, в Нижнем Новгороде локализуется производство дизельных двигателей G-серии, которые как раз используются на моделях «Соболь NN» и «Валдай 8».

Думай об обслуживании

Последние два года показали – покупая автомобиль нужно заранее подумать, как и где его предстоит обслуживать, будут ли запчасти в наличии и в какую сумму они обойдутся. Ведь за последние два года из-за проблем с доставкой деталей многие владельцы иномарок столкнулись со сложностью ремонта авто. И если в случае с легковыми автомобилями это лишь «неприятности», то для коммерческой техники даже один день простоя на сервисе – это прямые убытки.

Поэтому сейчас так важно покупать автомобиль с высокой степенью локализации. Да и про гарантию тоже не стоит забывать – чем она дольше, тем с большей степенью вероятности вы можете просчитать свои расходы.

Не забывай про высокие технологии

Современный коммерческий автомобиль – это не только руль, педали и просторный кузов. Это еще и высокие технологии, которые позволяют увеличить прибыльность бизнеса. И нужно крепко подумать, прежде чем покупать автомобиль, который не имеет высокотехнологичной инфраструктуры.

Китайские производители автомобилей пока не балуют российских клиентов интеллектуальными системами и нанимаются в основном лишь продажей машин. В отличие от российских компаний. Например, на газовские грузовики «Соболь NN» может быть установлена интеллектуальная система, которая позволяет дистанционно контролировать все данные, поступающие из автомобиля. Например, собственник бизнеса может узнать, где именно сейчас находится конкретная машина, с какой скоростью она едет, сколько уже потрачено топлива и так далее.

Отметим, что некоторые крупные транспортные компании ранее самостоятельно занимались созданием подобных систем. Однако в настоящий момент «изобретать велосипед» уже не нужно.

По словам производителей, использование такой интеллектуальной системы позволяет снизить общий расход топлива автомобилей сразу на 15%, а срок службы машины увеличить на 20% (к тому же еще на 20% снижаются расходы на ремонт автомобиля).