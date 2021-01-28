Титов предложил Путину ввести специальный налоговый режим для общепита

https://static.news.ru/photo/af36b3de-61b6-11eb-b3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Специальный налоговый режим «УСН-общепит» установить в сфере общественного питания предложил президенту России Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По данным пресс-службы омбудсмена, Титов направил главе государства письмо, в котором отметил, в частности, снижение выручки предприятий отрасли до 50% с момента введения первых санитарных ограничений из-за пандемии коронавируса. Также уполномоченный по правам предпринимателей подчеркнул, что закрылось около 20% предприятий индустрии и этот процесс продолжается.

При этом в отрасли общепита и до пандемии наблюдался дисбаланс, связанный с применением различных налоговых режимов. Чтобы создать условия для роста компаний и их перехода из категории малого бизнеса в средний и крупный, Титов предлагает изменить механизмы налогового регулирования, сообщает РИА Новости.

В частности, речь идет о возможной отмене НДС для предприятий отрасли либо его снижении до 10%. Основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%, — напомнил Титов.

Также омбудсмен предложил создать для отрасли специальный налоговый режим на основе упрощённой системы налогообложения с прогрессивной шкалой, где для предприятий с разным уровнем доходов будут установлены разные налоговые ставки: 6% и 15% для предприятий с годовым доходом до 800 миллионов рублей и 8% и 20% для предприятий с годовым доходом от 800 миллионов до 2 миллиардов.

Как полагает Титов, реализация подобных мер позволит сохранить отрасль общественного питания и привлечёт туда новые инвестиции.

Ранее Борис Титов прокомментировал слова президента Владимира Путина, который заявил, что был бы не против работать специалистом в области права в принадлежащей бизнес-омбудсмену винодельческой компании. Предприниматель заявил, что будет не против взять главу государства на работу.