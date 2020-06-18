Путина попросили проконтролировать расследование дела главы РВК

https://static.news.ru/photo/5ed97ac2-b160-11ea-a854-fa163e074e61_660.jpg Александра Повалко Фото: Пресс-служба Гагаринского районного суда/АГН «Москва»

Российские бизнес-объединения обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под контроль расследование уголовного дела в отношении генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко.

Надеемся на объективные, обоснованные решения и обеспечение беспрепятственной работы РВК для достижения национальных целей технологического развития страны, — говорится в обращении.

Письмо на имя главы государства подписали её председатель «Деловой России» Алексей Репик, глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент «Опоры России» Александр Калинин и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Авторы послания отметили, что задержание главы РВК и избрание ему меры пресечения «без прозрачного объяснения ситуации и обоснований предъявленных обвинений» может привести к негативным последствиям для инвестиционного и делового климата, а также развития инновационной деятельности. Ущерб от них руководители бизнес-объединений оценили в миллиарды рублей.

Повалко был задержан в начале июня. В его доме и офисах РВК прошли обыски. Бизнесмену предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям.

По версии следствия, руководство РВК могло использовать средства компании для инвестирования в личные проекты. Ущерб, по разным данным, оценивается в суммы от $600 тысяч до $22,7 млн. Бизнесмен себя виновным не признаёт.

Как ранее писал NEWS.ru, суд отправил главу РВК под домашний арест. Ему запрещено покидать место жительства, за исключением походов в поликлинику или больницу и явок в суд. Общаться он может только с ближайшими родственниками и своим адвокатом. Мера пресечения будет действовать до 21 июля.