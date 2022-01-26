Путин: взаимное непризнание вакцин отражается на деловых контактах

Незавершённый процесс взаимного признания вакцин от коронавируса Россией и Евросоюзом не способствует активизации деловых контактов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями итальянского бизнеса, передаёт ТАСС. Он напомнил про совместное исследование препаратов, которое показало высокую эффективность российского «Спутника V» против штамма «омикрон».

Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершён процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов, — сказал Путин.

Он также напомнил о недавнем российско-итальянском сравнительном исследовании вакцин от коронавируса, проведённом Национальным институтом инфекционных заболеваний в Италии. По словам российского лидера, в результате исследования «Спутник V» продемонстрировал наибольший титр вирусонейтрализующих антител к штамму «омикрон», чем подтвердил эффективность.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в течение ближайшего месяца в Россию прибудут эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они проведут инспекцию отечественной вакцины от COVID-19.