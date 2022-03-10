Путин: Россия не собирается ни от кого закрываться

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Американский стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке своей работы на территории России, сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление представителя компании. Основной причиной такого решения, по информации журналистов, является ситуация на Украине.

Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России, — заявил изданию представитель Netflix. Журнал также напомнил, что большинство голливудских студий приняли решение отозвать лицензию на прокат своих фильмов...