Путин: Россия не собирается ни от кого закрываться

Российский лидер Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, что Россия не намерена ни от кого закрываться и собирается работать с теми иностранными партнёрами, кто этого хочет. Он отметил, что права инвесторов, которые решили не рвать отношения с РФ, должны быть защищены. Совещание с участием главы государства транслирует телеканал «Россия 24».
Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, которые этого хотят, — сказал Путин.
Многие зарубежные компании и производители ранее заявили, что останавливают свою деятельность в РФ из-за ситуации, которая развивается на Украине. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании Pandora, PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.