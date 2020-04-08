Путин предложил помощь компаниям, сохранившим сотрудников

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Президент Владимир Путин в ходе совещания в правительстве заявил о необходимости смягчить удар для бизнеса в условиях ограничений, введённых в связи с распространением коронавируса.

Он предложил предоставить представителям малого и среднего бизнеса полугодовую отсрочку по налогам и уплате страховых взносов. Кроме того, глава государства потребовал составить чёткий перечень предприятий, которые остановлены из-за повышенных рисков....