Бизнес

Путин предложил помощь компаниям, сохранившим сотрудников

16:09, 08 апреля 2020 50
Фото: Pixabay

Помощь на фоне сложной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, в первую очередь должны получить компании, которые не станут увольнять работников. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Считаю справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать, — подчеркнул глава государства во время обращения к гражданам 8 апреля.

По его словам, настало время серьёзных испытаний для каждого предпринимателя, его деловой репутации.

Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, — добавил президент.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Позднее глава государства продлил нерабочие дни до 30 апреля.

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