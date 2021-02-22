Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса

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Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей. Об этом 24 февраля заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

На встрече с членами Совета палаты Совета Федерации премьер рассказал о новых мерах по поддержке бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, которые ранее пользовались программой ФОТ 2.0.

Накануне докладывал президенту наш подход и в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы ФОТ 3.0. В ней немного будут изменены условия. Теперь ставка льготного кредита будет не 2%, а 3%, — цитирует ТАСС главу кабмина.

Мишустин добавил, что это сильное повышение, учитывая то, что экономика постепенно восстанавливается.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил кабмину продлить условия льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства до марта 2021 года. Он напомнил, что в октябре наступил последний срок возврата льготных кредитов для предпринимателей, которые предоставлялись в рамках введённых в апреле мер поддержки пострадавших от пандемии коронавируса. Сенатор подчеркнул, что сейчас деятельность субъектов МСП ещё не восстановилась в нужной мере. Для большинства бизнесменов возврат кредитов в текущих условиях падения платёжеспособности представляется трудноосуществимым. Более того, это может привести к серии банкротств, отметил сенатор, писал NEWS.ru.