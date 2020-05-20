Путин хочет увеличить объёмы помощи фермерам

https://static.news.ru/photo/dd121dac-9aa1-11ea-a37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент Владимир Путин выступил с поддержкой идеи о повышении объёма поддержки аграриев. Он хочет выделить дополнительные 4,5 млн рублей на эти цели.

Такая мера даст фермерам возможность развития, передаёт ТАСС. Кроме того, российские производители сельскохозяйственной техники получат дополнительные рассказы.

Средства, выделяемые на эти цели, должны оперативно, без задержек, доводиться до бизнеса, работать на результат. Я прошу всех уважаемых коллег относиться к этому предельно ответственно, — подчеркнул глава государства на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Также политик попросил Минпромторг и Минсельхоз подготовить дополнительные меры по расширении рынка сбыта продукции аграриев. Он призвал поддержать деловую инициативу на селе, так как фермерам трудно пробиться в торговые сети со своими продуктами.

Я обращаюсь к руководителям регионов: фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли, — заключил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава государства заявил, что Россия полностью обеспечена основными продуктами питания. По его словам, падение спроса на товары сельского хозяйства не очень значительное и не навредит отрасли.