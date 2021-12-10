Пушков объяснил, как Рfizer зарабатывает на прививках и «вошла во вкус»

Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу интервью главы Рfizer о том, что скоро всем привитым от коронавируса понадобится третья и четвёртая прививки для ревакцинации. Политик заметил, что «большая фарма» в США уже не может остановиться, пристрастившись к гигантским доходам.

Только что Рfizer говорил о необходимости трёх доз вакцины, чтобы застраховаться от «омикрона». Теперь уже глава компании говорит, что «на некотором этапе нам понадобится 4-ая доза». Естественно, а потом 5-ая и 6-ая, поскольку Big Pharma уже вошла во вкус гигантских доходов. Любой бизнес ставит на первое место прибыль, а затем общественное благо, — посетовал Пушков.

Он напомнил, «омикрон» пока не вызвал и одной миллионной доли заболеваний по сравнению с «дельтой». США при этом уже готовы «сражаться мультипликацией доз». А это в свою очередь принесёт фармакологическим компаниям в США сверхдоходы.

Ранее учёные центра Гамалеи получили образец «омикрон»-штамма от заразившихся российских туристов, которые вернулись из ЮАР, об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. Путешественники вернулись на родину в конце ноября, 24 человека госпитализировали сразу с подозрением на COVID-19.