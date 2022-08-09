Purina остановила продажу ряда кормов для собак и кошек в России Purina остановила производство и продажу кормов для собак и кошек из-за трудностей в логистике

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Компания Purina сообщила о приостановке производства и продажи кормов Friskies для собак и кошек, а также ряда кормов других брендов в связи с проблемами их доставки в РФ, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Однако такие корма как Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan останутся на полках зоомагазинов.

Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog, — сообщили в компании.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский заявил, что оперативно импортозаместить корма для животных невозможно из-за времени, необходимого для их проверки. Чтобы корм поступил в продажу, нужно провести анализ, лабораторные и практические исследования, объяснил специалист.

Президент России Владимир Путин ранее назвал глупостью массовый импорт в страну кормов для животных. С таким заявлением российский лидер выступил на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым. Тот подтвердил, что раньше рынок кормов для животных был почти полностью импортным.