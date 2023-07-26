Прославившийся при COVID-19 химический гигант уходит из России Американский производитель респираторов 3М продал активы в России за $18 млн

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Американская химическая корпорация 3М решила свернуть деятельность в России, о чем свидетельствуют данные из ее отчета. Компания известна производством различных респираторов, которые пользовались спросом во время пандемии COVID-19. Как стало известно, 3М продала свои российские активы за $18 млн.

Корпорация приостановила поставки продукции на российский рынок еще весной 2022 года после начала спецоперации на Украине. В России химический гигант из США владел двумя заводами — «3М Россия» в Волоколамске и «3М Волга» в Татарстане.

Осенью компания анонсировала продажу российских активов, после чего появилась информация, что покупателем станет производственный холдинг «ВМП», выпускающий лакокрасочные и защитные покрытия.

Как сообщалось ранее, в течение года иностранные инвесторы, покинувшие Россию и продавшие свой бизнес, вывели около $36 млрд. С марта 2022 года по март 2023 года было совершено 200 сделок по продаже активов иностранными компаниями, решившими уйти из страны.

По данным Центробанка России, влияние продажи российских активов иностранными инвесторами на национальный рынок ограничено. Большинство таких сделок предполагают сохранение необходимых лицензий на производство и патентов. Кроме того, многие компании имеют возможность вернуться на рынок в будущем.