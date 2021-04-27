Производство молока подорожало на 18%

https://static.news.ru/photo/fdf94bc4-a7f4-11eb-9e08-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Себестоимость производства сырого молока текущей весной оказалась на 18% выше прошлогоднего уровня из-за удорожания большинства статей затрат. Пока это не особо сказывается ни на отпускных, ни на розничных ценах на молочную продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Индекс операционной себестоимости производства молока по-прежнему остаётся на очень высоком уровне из-за удорожания большинства статей затрат в течение 2020 года и на 18,2% превышает соответствующее значение в марте 2020 года, — сообщили в Союзмолоке.

Причинами роста себестоимости специалисты называют повышение цен на дизтопливо и минеральные удобрения, на высокоэнергетические корма и комбикорма, а также усиление инфляции и повышение стоимости привлекаемых трудовых ресурсов.

При этом средние закупочные цены на сырое молоко с января 2017 года по март 2021-го выросли только на 6%, а годовой их рост составил около 4%. По данным Минсельхоза на 21 апреля, отпускная цена сырого молока у сельхозпроизводителей составляла 26,6 рубля за килограмм, что на 4,1% дороже, чем годом ранее. Стоимость пастеризованного молока у промышленных производителей за год выросла на те же 4,2%, до 47,1 рублей за килограмм.

Президент агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев считает, что за год себестоимость производства сырого молока выросла на 20–30%. Только корма, по его данным, в прошлом году подорожали на 30%. Он считает, что конечный продукт не сильно дорожает только из-за снижения покупательского спроса, заставившего переработчиков уменьшить закупки.

По данным Росстата, в марте основные категории молочных продуктов в рознице поднялись в цене в пределах 1–5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции. В утверждённом правительством перечне находятся 24 социально значимых продукта. В январе они подорожали на 13,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, в феврале — на 15,35%. В марте рост цен на них не остановился, увеличив таким образом разницу с общей инфляцией в 2,7 раза, а с продовольственной инфляцией (7,6%) — в два раза.