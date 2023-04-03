Производители в России нашли способ снизить цены на молочные продукты «Коммерсант»: производители молочной продукции решили снизить цены за счет поставщиков

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Производители молочной продукции в России начали расторгать контракты с поставщиками сырого молока, чтобы вынудить их снизить цены, пишет «Коммерсант». Отмечается, что таким образом компании рассчитывают получить сырое молоко по более выгодной цене. По данным издания, российские переработчики жалуются на низкий спрос на часть ассортимента.

Крупные производители молочной продукции уведомляют поставщиков сырья о расторжении контрактов из-за низкого спроса на часть ассортимента. Таким образом переработчики пытаются добиться снижения закупочных цен на сырое молоко, — сказано в публикации.

Генеральный директор компании «Фудлэнд» Максим Поляков рассказал журналистам, что на фоне снижения продаж твердых и полутвердых сыров за январь-февраль производство сырьевого молока увеличилось.

Ранее сообщалось, что склады российских ретейлеров переполнены электроникой из-за резкого спада спроса на соответствующие товары во второй половине марта. Отмечается при этом, что технику Apple и Samsung раскупают «довольно быстро». Хуже всего реализуется китайская техника.