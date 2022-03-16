Производители сахара начали устанавливать цены в долларах

Ассоциация «Русбренд» направила письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), где сообщило, что некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. При этом уточняется, что расчёты предлагается производить в рублях по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Организация попросила ФАС разобраться в ситуации и принять меры, сообщают «Известия».

Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, — сказано в обращении «Русбренда».

Несмотря на это в Минсельхозе не располагают данными об использовании цен в долларах. Известно, что в ассоциацию «Русбренд» входят в том числе международные компании вроде Nestle, Unilever, Danone.

ЛДПР ранее предложила вернуть смертную казнь в России из-за выхода из Совета Европы. Отмечается, что высшая мера наказания применяется в более чем 50 странах по всему миру, включая США, Китай, Японию и Индию. Смертную казнь предлагается ввести, например, за коррупцию в особо крупном размере.

При этом из-за неоднозначности вопроса в партии предлагают инициировать референдум о возвращении смертной казни для самых тяжких и осуждаемых обществом преступлений. По мнению политиков, россияне вполне зрелы, чтобы «самостоятельно принять это важное решение».