Производители отопительного оборудования попросили поддержки у государства «Коммерсант»: производители отопительного оборудования попросили поддержки у государства

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Российские производители отопительного оборудования оказались не в состоянии конкурировать на домашнем рынке с зарубежными компаниями даже в условиях санкций, пишет «Коммерсант». Они предлагают повысить пошлину на импорт такой продукции и ограничить использование зарубежных отопительных систем на госстройках. Застройщики опасаются, что это приведет к подорожанию оборудования на внутреннем рынке.

Согласно результатам опроса, проведенного в конце октября среди производителей отопительного оборудования из России, около 64% респондентов считают, что для их поддержки в кризис власти должны ввести запрет на закупки импортных систем при наличии российских аналогов. 32% опрошенных предложили увеличить пошлину на импорт оборудования из-за границы с 7,5% до 15–25%. При этом около 59% предприятий отрасли ждут от государства льготных кредитов, грантов и субсидий, а около 35% рассчитывают на введение льготной аренды.

Как пояснил коммерческий директор «КЗТО Радиатор» Андрей Лазурко, санкции не дают возможности российским компаниям равноценно конкурировать с импортом, а из-за укрепления рубля локальные производители отопительных систем стали проигрывать конкуренцию и производителям из Китая и Турции, чья продукция обходится на 18–22% дешевле.

Другие производители теплового оборудования полагают, что протекционизм поддерживают в основном неконкурентоспособные компании, а сами эти меры приведут к сжатию конкуренции и технологическому упадку индустрии. Застройщики, в свою очередь, полагают, что это скажется на уровне цен на оборудование, а повышение пошлин на импорт может привести к дефициту оборудования. Президент девелоперской группы «Основа» Александр Ручьев полагает, что альтернативой запретам должно стать стимулирование производства внутри страны.

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