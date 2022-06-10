Производители медтоваров заявили о риске дефицита продукции

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Российские производители медицинской техники предрекли дефицит своего товара в связи с прекращением работы национальной системы регистрации. Более 150 компаний подписались под обращением к правительству, Счетной палате и Госдуме с требованием вернуть старый формат регистрации, сообщают «Известия».

Отмечается, что ранее на территории страны действовало две системы регистрации медтоваров — российская и Евразийского экономического союза. В связи с отменой работы первой 1 января 2022 года, на российский рынок не вышло порядка тысячи медизделий.

Податься на регистрацию уже полгода невозможно. Сейчас по многим видам медизделий дефицита нет, потому что мы всё еще живем на запасах. Но в перспективе нескольких месяцев мы можем угодить в затруднительное положение, — рассказал генеральный директор компании «Гем» Станислав Гольдберг.

По данным издания, причина проблемы кроется и в сложности регистрации товара при использовании Евразийской системы. Всего за 5 лет через нее было зарегистрировано всего 7 медизделий, в то время как через российскую прошло порядка 18 тысяч. По словам участников рынка, которые подписали обращение к правительству, это связано с более трудоемким, затратным и долгим оформлением. Действовать в России она будет до 31 декабря 2022 года, и этого срока не хватит для регистрации товаров.

Как отметил глава компании «Медрелис» Юрий Матвиенко, в 2022 году фактически не работала ни одна система регистрации медтоваров.

Многие зарубежные производители готовы регистрировать свою продукцию на российском рынке, но не могут этого сделать, так как нет рабочей процедуры. Российские производители точно в таком же положении: готовы и хотят, но не могут, — рассказал он.

Ранее российские фармкомпании сообщили о нехватке приборов для контроля качества лекарств. Это связано с отказом западных компаний поставлять в страну комплектующие. Дистрибьюторы пытаются завозить продукцию через третьи страны, но это приводит к ее удорожанию и задержкам поставок.