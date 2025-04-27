Производителей заставят маркировать некоторые виды закусок Обязательную маркировку снеков введут в России с 1 мая 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 мая в России стартовал первый этап обязательной цифровой маркировки бакалейных товаров, сообщила «Российская газета». Теперь производители и импортеры должны наносить коды Data Matrix на упаковки снековой продукции, такой как чипсы, сухарики, попкорн, а также предоставлять данные о продукции в систему «Честный знак».

Следующий этап начнется с 1 июля — в него войдут соусы, специи, приправы и другие бакалейные изделия. При этом товары, выпущенные до внедрения новых правил, можно будет продавать до окончания их срока годности.

Обязательная маркировка направлена на борьбу с теневым рынком. Согласно исследованиям НИУ ВШЭ, доля нелегальных товаров в этом сегменте может достигать 30%. Новые меры должны повысить прозрачность рынка и защитить права потребителей.

Ранее сообщалось, что оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зафиксировал около 34 млн нарушений в сети дискаунтеров «Светофор». Проверка проводилась за период с 2023 по 2024 год. Главные претензии касались кассовых операций, подделки кодов маркировки и продажи просроченной продукции.

До этого стало известно, что в твороге, сардельках и колбасах, продающихся в магазинах сети «Светофор» в Курской области, обнаружили «мясной клей». Данный ингредиент, официально называющийся микробной трансглютаминазой, является запрещенным с 2020 года