https://static.news.ru/photo/3a00d964-dde6-11e9-a604-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Расходы бизнеса на маркировку молочной продукции могут быть несопоставимы с финансовой выгодой от её внедрения, считает Национальный союз производителей молока (Союзмолоко).

В связи с этим представители организации обратились к Минсельхозу и Минпромторгу с просьбой учесть мнение отрасли при проведении эксперимента по маркировке.

По мнению бизнеса, нововведение будет удачным, если оно вызовет серьёзное сокращение незаконного оборота молочной продукции и к увеличению собираемости налогов и пошлин. Сейчас же во время обсуждения методических рекомендаций к эксперименту критерием его успешности считают только техническую возможность нанесения кодов на упаковку.

В текущей версии не принимаются во внимание затраты бизнеса на введение системы и давление на себестоимость молочной продукции, что Союзмолоко считает неприемлемым, — говорится в сообщении организации.

Согласно оценкам союза, единовременно инвестиции в маркировку достигнут примерно 25 млрд рублей, а после на неё каждый год придётся тратить около 20 млрд рублей. По данным Росстата, в прошлом году прибыль всей отрасли не превысила 35 млрд рублей.

В организации подчеркнули, что в условиях продолжающегося на протяжении пяти лет уменьшения доходов граждан рост себестоимости на данную продукцию окажет негативное влияние на рынок в целом и на уровень потребления этой социально значимой группы товаров.

Как писал News.ru, ранее парфюмеры заявили, что запланированный на июль 2019 года и утверждённый правительством эксперимент по маркировке духов и туалетной воды так и не начался из-за отсутствия методических рекомендаций Минпромторга.