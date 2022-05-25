Производитель водки «Русский стандарт» сократил выпуск

Фото vk.com/rsvodka

Производитель водки «Русский стандарт» — группа компаний «Руст» — по итогам января — апреля снизил выпуск своей продукции на 14%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка. Отмечается, что такое падение связанно со снижением экспорта на фоне запрета на импорт алкоголя из России в США и ЕС. Большая часть продаж производителя приходилась на зарубежные рынки. Представители компании «Руст» выразили уверенность, что рост продаж внутри страны должен «полностью компенсировать временные потери по экспорту уже в ближайшее время».

Запрет на импорт алкоголя из РФ из-за военной операции РФ на Украине негативно сказался на производителе водки «Русский стандарт» и «Зеленая марка» — ГК «Руст» Рустама Тарико. По итогам января — апреля группа снизила выпуск водки на 14% год к году. Наиболее заметные темпы роста тем временем демонстрируют производители прежде всего самых бюджетных водочных брендов, — сообщает издание.

Руководитель проекта «Экспортный бренд российского вина» Павел Майоров ранее заявил, что по причине санкций и проблем с логистикой с полок российских магазинов может пропасть до 60% иностранного вина. Отечественные производители смогут восполнить лишь часть этого объёма.

Он добавил, что дистрибьюторы и сети для внутреннего рынка России уже выкупили у большинства отечественных производителей весь объём, даже тот, который ещё не произведён. При этом российские виноделы, желавшие развивать экспорт, остались без возможности организовать поставки за границу.