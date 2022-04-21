Производитель товаров гигиены Essity объявил об уходе с рынка России

Производитель товаров личной гигиены Essity, которому принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero, уходит из России. Активы компании в стране обесценились в среднем на $147 млн, сообщил глава компании Магнус Грот, пишет РБК.

Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка, — сообщил он.

Ранее американская компания Procter & Gamble заявила о возможном уходе с российского рынка из-за невозможности вести дела в связи с санкциями. Основными причинами руководство крупнейшего производителя порошков, подгузников, уходовой косметики и других потребительских товаров называет ограничения, связанные с фининститутами, проблемы с поставками и денежно-кредитное регулирование.

Procter & Gamble 8 марта уже сообщала о приостановке капитальных вложений в Россию и рекламной деятельности, а также о сокращении количества доступных на рынке продуктов. Самыми известными брендами фирмы являются порошки Tide и Ariel, шампуни и бальзамы Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания работает с 1991 года.