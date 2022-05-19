Производитель красной рыбы «Санта Бремор» остановил поставки из-за санкций «Коммерсант»: «Санта Бремор» приостановил поставки сёмги из-за нехватки зарубежного сырья

Белорусский производитель «Санта Бремор» приостановил поставки сёмги под брендом «Русское море» из-за прекращения доступа к норвежскому лососю, пишет «Коммерсант». Компания может перейти на российскую красную рыбу, но это приведёт к заметному росту себестоимости и грозит потерей доли рынка.

В руководстве гипермаркетов «Лента» сообщили, что получали уведомления от производителей продуктов из красной рыбы о возможных сложностях с отгрузками из-за нехватки сырья. Сейчас «Лента» не получает товары бренда «Русское море», но ситуация может измениться в июне. Собеседник в другой крупной сети связывает сокращение ассортимента со значительным ростом цен, что сделало продукцию компании невостребованной.

Между тем российские конкуренты «Санта Бремор» пока работают на сырье из складских запасов. Управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк поясняет, что в качестве сырья используются чилийский лосось, дикая красная рыба с Дальнего Востока, лосось с ферм в Мурманске и форель из Карелии. Однако после ухода из РФ крупнейших контейнерных линий и сложностей с платежами за новые поставки российским переработчикам также придется столкнуться со снижением предложения импортного сырья. Переход же на российскую красную рыбу приведёт к заметному росту себестоимости и может негативно сказаться на продажах.

Ранее начальник департамента анадромных рыб ВНИРО Альбина Канзепарова отметила, что учёные прогнозируют самый низкий за последние 20 лет объём вылова лососёвых на Дальнем Востоке в 2022 году, при этом реальный вылов может оказаться выше ожидаемого. В свою очередь директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин заявил, что россияне в любом случае не останутся без красной рыбы и красной икры, а за последние 20 лет случались и более пессимистичные прогнозы.