Производитель чипсов Pringles продает российский бизнес «Коммерсант»: выпускающая чипсы Pringles Kellogg продаст «Черноголовке» российский бизнес

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Американская Kellogg, которая производит чипсы Pringles, готовится покинуть российский рынок. Компания договорилась о продаже бизнеса группе компаний «Черноголовка», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

К «Черноголовке» может перейти производство печенья и готовых завтраков под маркой «Любятово». Собеседник издания указал на то, что покупателем выступит компания, которая ранее выкупила у Kellogg завод в станице Северская Краснодарского края, входящий теперь в структуру «Черноголовки».

Еще один собеседник издания рассказал, что закрытие сделки должно состояться в начале 2023 года.

Ранее объявил об уходе с российского рынка из-за санкций американский производитель графических процессоров — компания Nvidia. По данным компании, прямые продажи в 2022 финансовом году были несущественными. Доля выручки компании составила всего 2%, негативное влияние на продажи оказала ситуация на Украине.