Производитель цемента Holcim передаст бизнес в России местному менеджменту

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Крупнейший производитель цемента в мире, швейцарская компания Holcim, передаст российский бизнес местному менеджменту, сообщили в Telegram представители компании. Бывшие предприятия Holcim в России продолжат работу под новым брендом.



Данное соглашение завершает процедуру выхода Holcim с российского рынка, о начале которого было объявлено в марте 2022 года. Holcim и российский менеджмент предпринимают все усилия для того, чтобы сделать данный процесс максимально комфортным для сотрудников, клиентов и всех вовлеченных сторон, - сказано в сообщении.

Ранее финансовый директор германской химико-промышленной компании Henkel Марко Свобода заявил, что фирма полностью выйдет из бизнеса в России не раньше конца этого года. Компания приняла соответствующее решение в апреле на фоне действий на Украине и запустила все необходимые для этого процессы. Позже в пресс-службе компании рассказали, что уход с российского рынка может включать в себя продажу или передачу активов новому владельцу. Отмечается, что ранее заключённые договорённости будут исполняться в полном объёме, а все 2500 сотрудников компании в России будут продолжать работать и получать зарплату.