Производитель бытовой техники LG закроет завод в Подмосковье

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Южнокорейский производитель бытовой техники LG намерен закрыть завод в Подмосковье и перенести производство в Узбекистан или Казахстан. Перенос производства в Узбекистан выгоднее из-за дешевой рабочей силы, но в Казахстане больше платежеспособных потребителей, приводит мнение экспертов «Коммерсант».

LG остановил поставки продукции в Россию в начале марта в связи со спецоперацией на Украине. В январе — августе доля южнокорейского бренда в сегменте стиральных машин составила 17%, холодильников — 10%, телевизоров — 7,8%. Причем, эти доли продолжают быстро падать.

В то же время в России появляются новые бренды. Сеть «М.Видео — Эльдорадо» объявила о том, что будет продавать технику узбекского производства Artel, на мощностях которого производится, в частности, Samsung.

Завод LG в Подмосковье был ориентирован на продажу продукции в России и странах ближнего зарубежья. Подавляющий объем бытовой техники производился именно для России и в случае блокировки поставок в страну производство придется сократить в четыре-пять раз, считают эксперты.

Ранее представители южнокорейской компании Samsung опровергли слухи о возвращении компании на российский рынок — поставки в ближайшем будущем все так же будут приостановлены. После ухода Electrolux из России и увольнения всех сотрудников российского офиса южнокорейская Samsung наняла в свой локальный офис большую часть менеджеров компании по продажам и по развитию бизнеса в сфере крупной бытовой техники.