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Торговлю алкоголем в заведениях общественного питания, расположенных в жилых домах, могут ограничить по времени или вовсе запретить. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там, — говорится в сообщении.

Кроме того, будет обозначена минимальная площадь для подобных заведений.

Законопроект направлен на борьбу с небольшими кафе, расположенными в жилых домах. Однако, рестораторы опасаются, что новые поправки нанесут вред и полноценным ресторанным заведениям.

Представитель Минфина сообщил о том, что законопроект нужно принимать с учётом доработок и замечаний, чтобы добросовестные заведения от поправок не пострадали.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Минпромторге России предложили принять единые правила определения территорий, где запрещена продажа алкоголя, а также сделать эту процедуру более открытой для бизнеса.