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Российский миллиардер Олег Тиньков передал британской казне £20 млн, чтобы избежать ареста по запросу налоговой службы США. Суд принял залог, но запретил бизнесмену выезжать из Лондона, пишет Daily Express со ссылкой на свой источник.

По информации издания, Вестминстерский суд рассмотрел дело Тинькова 27 февраля. Бизнесмена обязали сдать заграничные паспорта, запретили покидать Лондон и выходить из квартиры в районе Кенсингтон после 19:00. До следующего суда...