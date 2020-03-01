Продажи биологически активных добавок (БАД) в январе–феврале 2020 года выросли в России на 16,2%. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что причиной столь резкого скачка явились ухищрения производителей.
Для увеличения продаж они стали давать своим продуктам имена, которые похожи на медицинские препараты. При обмане доверчивых покупателей производители порой частично копируют названия определённых лекарств,
Издание отмечает, что пока в Минздраве видят решение проблемы лишь в ограничении рекламы БАДов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что чаще всего россияне приобретают биологически активные добавки, действующие на организм в целом. Доля продаж таких средств в 2019 году составила 30,8% в рублях. Об этом NEWS.ru сообщили в DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка. Вместе с тем значительная популярность у добавок, влияющих на пищеварительную (21,2%), репродуктивную (10,1%) и центральную нервную (10%) системы.
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