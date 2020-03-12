https://static.news.ru/photo/89bc56c6-64ec-11ea-a8bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Продажи антидепрессантов в России показывали стабильный прирост в течение последних двух недель февраля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 17 по 23 февраля россияне покупали на 6,8% больше таких лекарств в упаковках в розничном сегменте, а с 24 февраля по 1 марта — уже на 11,5%.

В стоимостном выражении в последние две недели февраля продажи выросли на 12,5% и 18,5% соответственно. Таковы данные аналитической DSM Group, сообщает РБК.

С начала года россияне отдают предпочтение препаратам «Ципралекс», «Феварин» и «Золофт». Их совокупная доля составляет 34,1% рынка, в упаковках чаще покупают «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Флуоксетин Ланнахер» (39,4%).

По мнению экспертов, некоторый вклад негативных новостей в рост спроса может быть, но прямой зависимости нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские врачи заявили о необходимости проводить генетическое тестирование до назначения антидепрессантов. Исследование показало, что на 55% россиян генетически не действуют эти препараты и даже вызывают побочные эффекты. Как сообщили в медико-генетическом центре Genotek, специальные тесты позволили бы значительно сократить время подбора нужного препарата.