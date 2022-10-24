Продавцы Wildberries пожаловались на проблемы с новой системой расчетов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Продавцы маркетплейса Wildberries cтолкнулись с проблемами в работе с новой системой расчетов с площадкой, передает РБК. В конце лета компания запустила новый финтех-сервис. Он должен был дать возможность продавцам получать выплаты за проданные товары «в режиме реального времени». Отмечалось, что к новой системе были подключены 1000 продавцов, а к октябрю могли подключится все желающие.

Повторяющиеся типы финансовых проблем описываются в двух десятках чатов в Telegram, посвященных обсуждению работы с площадкой, включая официальный чат Wildberries для продавцов, а также в комментариях на сайте специализированного отраслевого медиа. Продавцы не могут вывести свои деньги, а часть средств задерживается маркетплейсом без объяснения причин.

В компании утверждают, что на «новый баланс» была переведена лишь «небольшая часть продавцов», а ошибки исправляются.

Ранее сотрудницы Wildberries рассказали о досмотрах в компании. По их словам, досмотры работников на проходной маркетплейса порой напоминают тюремные порядки. Кладовщики раздеваются до белья до и после смены, их вещи проверяют металлодетектором — «как в аэропорту», но иногда эта процедура проходит унизительно. Такие меры в компании приняты для борьбы с воровством.

Одна из работниц вспомнила случаи, когда наушники AirPods проносили во рту. Другие же объясняют такие досмотры тем, что иных вариантов просто нет: кто не хочет подвергаться проверке, может лишь уволиться. При этом в трудовом договоре пункта с таким требованием нет.