https://static.news.ru/photo/b35b13e8-5dba-11ea-854f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необычайно тёплая зима понизила рентабельность продаж ретейлеров, специализирующихся на шубах и пуховиках.

Оборот российского fashion-рынка сократился на 3% впервые с 2015 года, а трафик посетителей в торговых центрах просел на 10%, поделилась гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Это привело к тому, что некоторым продавцам удалось реализовать лишь по трети от закупленных коллекций, передаёт ТАСС.

Чтобы избавиться от товара, ретейлерам пришлось жертвовать маржей и подстёгивать продажи проведением распродаж.

Многие компании ушли в глубокий минус. Просили как-то компенсировать торговые центры путём снижения аренды, но это все равно все не восполняет, потому многие компании fashion-отрасли чувствуют себя достаточно плохо, — рассказал гендиректор Baon Илья Ярошенко.

В Lamoda отметили, что, наряду с падением спроса на тёплые вещи (кроме шубок «Тедди» из искусственного меха) , взлетели продажи джинсов, аксессуаров и товаров для красоты. Так, абсолютным лидером (+415%) оказался гель для фиксации бровей. Также популярны стали поясные сумки и ухаживающие тканевые маски для лица.

Как писал NEWS.ru ранее, жители России чаще всего в Интернете покупают одежду, бытовые товары и электронику. В последние пять лет траты в интернет-магазинах на эти товары неизменно сокращаются. Так, в 2015 году средний чек покупок в Сети составлял 3,6 тыс. рублей для отечественных магазинов. В 2019 году эта цифра составила уже 2,6 тыс. рублей. Падение по сравнению с 2018 годом составило 13%.