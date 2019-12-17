https://static.news.ru/photo/c2849864-20d7-11ea-af8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операционная компания одного из первых агрегаторов фитнес-услуг в России OneFit ООО «Купипасс» подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Убыток компании в 2018 году составил 27,8 млн рублей.

К «Купипасс» было подано 19 исков на 4,7 млн рублей с требованием вернуть задолженности. Среди истцов фигурируют спортцентр «Лужники» и бассейн «Чайка». Счета компании в ВТБ и Минбанке заблокированы Федеральной налоговой службой, сообщает РБК.

За время своего существования компания показала чистую прибыль только один раз — в 2017 году. В 2018 году чистый её убыток составил 27,8 миллиона рублей, по данным специалистов Российских стандартов бухгалтерского учёта.

Ранее NEWS.ru писал, что граждане РФ с долгами от 50 тысяч до 700 тысяч рублей должны обладать выбором процедуры банкротства — по упрощённой схеме через суд или вообще без обращения в инстанцию с помощью арбитражного управляющего. Такие положения прописаны в подготовленном Минэкономразвития проекте поправок в законопроект руководителя комитета Госдумы по собственности Николая Николаева.