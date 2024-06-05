«Проблемы с личностью»: бренд-стратег о смене названия банка «Тинькофф» Бренд-стратег Дяченко: «Тинькофф» сменил название из-за бывшего владельца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк «Тинькофф» принял решение сменить название из-за ассоциации с бывшим владельцем бизнесменом Олегом Тиньковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), считает бренд-стратег медиахолдинга Double Day Александр Дяченко. В беседе с NEWS.ru он отметил, что это было правильное решение.

Я думаю, банку «Тинькофф» смена названия точно пойдет на пользу — и тому есть несколько причин. Когда есть проблемы с личностью, которая стоит в основе бренда, это в целом влияет на позиционирование всего банка. Также это накладывает ненужный отпечаток, с которым приходится бороться или отрабатывать разного рода негатив в пиар-кампании, — пояснил эксперт.

По его словам, россияне будут понимать, что Т-Банк — этот тот же самый банк, людей не придется приучать к новому бренду. Как подчеркнул бренд-стратег, это упрощает общение как с новыми, так и со старыми клиентами. Кроме того, уточнил Дяченко, переименование показывает позиционирование организации с новой политикой, которая не основывается на личности.

Благодаря этому значительно проще будет на зарубежном рынке развивать банк. Так как новая аудитория начнет искать информацию о банке, что-то связанное с личностью самого Олега Тинькова наложит ненужный отпечаток. Так что такое решение полностью оправданно и по финансовым соображениям, и с точки зрения пиара, — заключил бренд-стратег.

«Тинькофф» ранее провел ребрендинг и сменил название на Т-Банк. С 5 июня под новыми названиями работают все основные сервисы банка. Дизайн карт, названия продуктов и внешний вид банкоматов будут обновлять постепенно.