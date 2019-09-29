https://static.news.ru/photo/5e696244-e336-11e9-a5b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK

Судебные приставы в Кемерово арестовали более четырёх тысяч тонн угля и технику на общую сумму 88 млн рублей, принадлежащие угольной компании.

Имущество числилось за ООО «Ровер», дело о банкротстве которой было завершено в мае 2019 года мировым соглашением, предприятие собиралось выплатить долг в 1,38 млрд рублей за год, передаёт РИА Новости .

В пресс-службе УФССП региона пояснили, что в исполнении у ведомства находится производство о взыскании с ООО «Ровер» 347 миллионов рублей долгов по налогам, руководство компании уведомлено о сроках добровольного погашения задолженности, но денег от предприятия не поступило.

Теперь, если компания не рассчитается с долгом за десять дней, имущество будет передано на реализацию, а также планируется принятие комплекса мер по принудительному взысканию.

Кроме того, в отношении исполнительного директора предприятия-должника возбуждено административное дело — работники предприятия не получали зарплату два месяца, в общей сумме — 29 миллионов рублей.

Как писал News.ru ранее, судебные приставы направили в мэрию Екатеринбурга исполнительный лист на 214,9 млн рублей по долгу компании «Стройуниверсал». Фирма связана с бывшим депутатом екатеринбургской думы Игорем Плаксиным. В пресс-службе мэрии города и региональном управлении ФССП не смогли прокомментировать эту информацию.