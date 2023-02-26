Приложение МТС-Банка пропало из AppStore и Google Play

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение МТС-Банка для физлиц пропало из магазинов AppStore и Google Play. Кроме того, из маркетплейсов исчезло приложение «МТС Рау». Финансово-кредитная организация попала под санкции США и Великобритании. Ограничения предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.

В самом МТС-Банке пояснили, что если приложение уже было установлено на смартфон, то он продолжит работать. Скачать его также можно в Rustore или на сайте банка.

Напоминаем, что уже установленное приложение продолжит работать. Пожалуйста, не удаляйте его, — предупредили в банке.

25 февраля после введения новых санкций против российских банков финорганизации «Уралсиб», МТС-Банк и банк «Санкт-Петербург» обратились к клиентам с предупреждением, что карты системы UnionPay могут перестать работать за рубежом. Тех, кто использует их за пределами РФ, попросили предусмотрительно обналичить средства со своих счетов.