Прибыль «Газпрома» упала в девять раз

https://static.news.ru/photo/fa70f3a8-a8da-11eb-8cf4-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/GazpromNews

По итогам прошлого года прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Газпром», уменьшилась по сравнению с 2019 годом в 8,8 раза — с 1,2 трлн до 135,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в годовом отчёте корпорации.

Основным фактором, оказавшим влияние на финансовый результат, стал рост курсов доллара США и евро по отношению к российскому рублю на 19% и 31% соответственно. Это привело к формированию убытка по курсовым разницам по финансовым операциям, — говорится в отчёте.

Чистый убыток по курсовым разницам, сложившийся в основном из-за переоценки валютных кредитов и займов, составил 604,81 млрд рублей, тогда как в 2019 году по курсовым разницам была зафиксирована чистая прибыль в 285,58 млрд рублей.

Кроме того, в отчёте указано, что значительное влияние на финансовый результат «Газпрома» «оказало снижение цен на газ и нефть». Прибыль от продаж за год сократилась в 1,8 раза — с 1,12 трлн до 614,8 млрд рублей. Выручка от продаж снизилась с 7,6 трлн до 6,3 трлн рублей. Главной причиной сокращения выручки стало сокращение поступлений от поставок газа в страны дальнего зарубежья (на 678,7 млрд рублей).

Ранее предложение «Оператора ГТС Украины» о дополнительных мощностях по прокачке газа через Украину не заинтересовало «Газпром». Российская компания отказалась от этого предложения, так как планирует воспользоваться уже установленным долгосрочным бронированием 124 млн куб. м в сутки. Из них 109 млн куб. м в сутки были оговорены ранее, о дополнительных 15 млн куб. м страны договорились 19 апреля. В России другие варианты поставок через Украину не рассматривают.