При строительстве СПГ-завода «Газпрома» в Усть-Луге возникли проблемы «Коммерсантъ»: при строительстве СПГ-завода в Усть-Луге возникли проблемы из-за турбин

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Строительство завода по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге Ленинградской области, доли которого равно принадлежат «Газпрому» и «Русгаздобыче» омрачилось проблемами, связанными с необходимостью замены японских турбин Mitsubishi Heavy Industries (MHI), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В 2022 году компания отказалась продавать России необходимое контрактное оборудование из-за санкций.

В качестве решения проблемы «Русхимальянс» рассматривает вопрос о покупке трех газовых турбин ГТД-110М у Объединенной двигателестроительной корпорации для завода в Усть-Луге. Отмечается, что окончательное решение по закупкам турбин не принято, переговоры по-прежнему находятся в активной фазе. Источники подчеркивают, что изменение состава оборудования перенесет сроки запуска СПГ-завода.

По словам источников, японская MHI по контракту также должна была поставить компрессоры в количестве 10 штук. Их планируется заказать у «Казанькомпрессормаша».

Утверждается, что технологические мощности завода не заточены под работу с турбинами ГТД-100М, ввиду чего появляется необходимость создания более мощных компрессоров. Сколько времени нужно на этот процесс собеседники издания не уточнили.

«Русхимальянс» собирается построить в Усть-Луге интегрированный завод по переработке и сжижению газа. Источником сырья для проекта должны были стать старые месторождения Западной Сибири, где добывают большое количество этансодержащего (жирного) газа. В результате его переработки планируется выпускать до 4 млн тонн этана и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов в год.

Ранее стало известно, что высокие цены на газ в Европе стали причиной остановки производства на фарфоровом заводе «Кшиштоф» в польском Валбжихе, который работает уже около 200 лет. Компания проинформировала местную биржу труда о планируемом увольнении 70 человек в связи с ликвидацией завода