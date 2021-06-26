Представитель ЕС кидал карандаши в украинцев и русских на встрече по газу

Представитель Евросоюза Гюнтер Эттингер на переговорах по поставкам газа на Украину в 2014 году бросался карандашами во время встречи. Об этом рассказала член украинской делегации Елена Зеркаль в интервью изданию LB.ua.

Она отметила, что во время переговоров с «Газпромом» Эттингер, который в то время занимал пост еврокомиссара по энергетике и был главным посредником между украинской и российской делегациями, «бросал карандаши то в украинцев, то в русских».

На вопрос журналистов, правда ли, что Эттингер был больше всех заинтересован в положительном исходе переговоров, Зеркаль ответила утвердительно. По её словам, причина была в том, что у него заканчивался мандат. Все понимали, что после него придёт комиссар, у которого нет связи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Эттингер регулярно созванивался с Меркель, её советники созванивались с американскими партнёрами, а они набирали меня и давали мне обратную связь, как они видят ситуацию. У немцев часто была своя позиция, отличная от того, что хотели мы или русские, — заявила она.

По словам члена украинской делегации, именно благодаря Эттингеру «и его готовности брать на себя ответственность» родился этот трёхсторонний документ.

Ранее глава крупнейшей в Германии газовой и нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен высказался по поводу чистоты российского газа, к которой у Минэнерго США ранее появились вопросы. Мерен отметил, что газ из РФ на самом деле является очень качественным.