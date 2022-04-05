Представитель Абрамовича опровергла информацию о покупке бизнесменом клуба

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Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича в разговоре с NEWS.ru опровергла информацию о покупке им турецкого клуба «Гёзтепе». Ранее турецкое издание D-Smart Spor в социальной сети сообщило о приобретении Абрамовичем турецкого футбольного клуба.

Это ложь, он не покупал никакого клуба, — заявила представитель Абрамовича.

«Гёзтепе» базируется в Измире. В 1950 году команда становилась чемпионом страны. В данный момент клуб идет на 18-м месте в турецкой Суперлиге, набрав в 31 игре 27 очков.

Впервые информация об интересе Абрамовича к турецкому клубу была опубликована 23 марта, когда бизнесмен готовился к продаже «Челси».