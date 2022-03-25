Представитель Абрамовича опроверг сообщения о покупке жилья в Дубае

Миллиардер Роман Абрамович не занимается в настоящее время подбором жилья в Дубае, заявил РИА Недвижимость представитель бизнесмена. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель заинтересовался жильём на искусственном острове Палм-Джумейра у берегов Дубая, напоминающем по форме пальмовое дерево.

Это не так. Абрамович не покупает дом в Дубае, этого нет в повестке, — сказал представитель бизнесмена.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе одного из телефонных разговоров с американским лидером Джо Байденом попросил его не вводить санкции против Романа Абрамовича. По сведениям издания, просьба Зеленского была связана с тем, что Абрамович может стать важным посредником при переговорах с Россией.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Абрамович принимал участие в переговорах между РФ и Украиной. Однако, по его словам, это касалось лишь начальной стадии диалога, до формирования переговорных команд.

25 марта газета Financial Times со ссылкой на двух источников сообщила, что президент России Владимир Путин лично одобрил участие бизнесмена Романа Абрамовича в организации переговоров между Москвой и Киевом. Источники рассказали, что после получения одобрения российского лидера предприниматель встретился с высокопоставленным чиновником администрации украинского президента Украины Владимира Зеленского для согласования организации переговоров.