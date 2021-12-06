Греф сообщил о предстоящем росте по депозитам

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что подъём затронет не только ставки по депозитам, но и проценты по кредитам. По его словам, к концу следующего года ключевая ставка ЦБ начнёт снижаться, пишет РБК. Сбербанк будет повышать ставки по депозитам по мере того, как поднимается ключевая ставка Центробанка, сообщил он.

Мы уже дважды подняли ставки по депозитам. Пока будет расти ставка ЦБ, мы будем, конечно же, и дальше подращивать ставки по депозитам, — пообещал Греф.

Размер текущей ключевой ставки Банка России в 7,5% пока ещё недостаточен для борьбы с инфляцией. При этом Греф заявил, что ставки будут расти «и на стороне кредитов». Ранее Сбербанк объявил о втором повышении ставки за месяц на некоторые виды кредитов по ипотеке.

Сегодняшняя ставка в 7,5% против инфляции в конце ноября в 8,3% ещё низковата. Поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет ещё повышать ставку дальше. На сколько, сегодня предсказать невозможно, наши оценки, может быть, до 1 процентного пункта, — уточнил политик.

Ранее сообщалось, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина высказала обеспокоенность высоким уровнем инфляции. Она заявила, что Центробанк готов принять меры для возвращения инфляции к уровню 4%. Она предположила также, что ключевая ставка вернётся к нейтральному диапазону только к 2023 году.