https://static.news.ru/photo/ecf7dd64-d91e-11e9-9eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

С июня 2019 года налоговые службы стали требовать от банков блокировать денежные средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью. Эксперты считают, что это пошатнёт финансовое положение людей, а предприниматели заявляют о рисках для легального бизнеса.

Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу, — цитируют «Известия» письмо Ассоциации банков России (АБР) министру финансов Антону Силуанову.

Выход из этой ситуации банкиры видят в разделении коммерческого капитала и личного. Законопроект, решающий эту проблему, уже готовят Минфин с Центробанком.

Сейчас Налоговый кодекс не запрещает ФНС блокировать счета ИП после возникновения налоговой задолженности, причём замораживать сразу все счета в разных банках. Именно это я считаю избыточным, — заявил ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Опрошенные агентством предприниматели, у которых уже блокировались счета, отмечают, что заморозка средств негативно влияет на развитие их компаний, кроме того, блокировка часто бывает ошибочной, из-за чего в первую очередь страдает легальный бизнес.

Как писал News.ru, профильные ведомства и бизнес одобрили новые шаги по улучшению делового климата в России. Среди них — защита от блокировок счетов и облегчение таможенных процедур. По действующему сейчас «антиотмывочному» закону банки не просто могут, но и обязаны приостановить подозрительные операции клиентов и отключить от дистанционного обслуживания. При этом иногда кредитные организации злоупотребляют полномочиями и блокируют средства по формальным признакам. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, теперь будет принят дополнительный пакет мер, который усложнит процедуру блокировки для банков и упростит её для предпринимателей.