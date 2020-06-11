Предприниматели в РФ получили право на обоснованный риск

https://static.news.ru/photo/a3e6b2c6-abe6-11ea-badb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Верховный Суд Российской Федерации/facebook.com

Верховный суд РФ признал, что нарушения закона, которые предприниматели допустили в силу крайней необходимости или обоснованного риска, не образуют состава преступления.

Поправки были приняты в постановление «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

В случаях, когда деяние, содержащее признаки преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, совершено лицом в целях устранения либо недопущения опасности, непосредственно угрожающей личности, охраняемым законом интересам общества или государства, и эта опасность не могла быть устранена иными средствами, то такое деяние не может быть признано преступным при условии, что не было допущено превышения пределов крайней необходимости, — говорится в решении Пленума.

Так, уголовная ответственность не наступит, если предприниматель не продлил лицензию в установленные сроки, а прекращение деятельности приведёт к проблемам в работе объектов жизнеобеспечения. Чтобы действия были признаны «крайне необходимыми» важно установить действительный характер возникшей опасности, а также, что её нельзя устранить без причинения ущерба личности, государству или обществу.

Отмечается, что риск не может быть признан обоснованным, если предприниматель для достижения общественно полезной цели «совершает действия или допускает бездействие, заведомо сопряженные с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия», сообщает ТАСС.

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