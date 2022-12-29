Предприниматель развеяла мифы о легкости ведения бизнеса Предприниматель Галан: эксперты вводят клиентов в заблуждение о легкости ведения бизнеса

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Предприниматель Анастасия Галан рассказала NEWS.ru о многочисленных умолчаниях бизнес-экспертов, которые уверяют, что начать бизнес и создать команду очень легко. На деле первой прибыли и удачно собранному коллективу предшествуют годы работы, о чем часто предпочитают не говорить.

Мы видим много примеров «успешного успеха», когда в массы практически любой бизнес преподносится на «лайте»: как я начала/начал своё дело, и все сразу пошло в гору, и вот счастливо скачу по радуге. Так не бывает, — подчеркнула Галан.

По ее словам, эксперты настаивают на том, что вскоре после открытия дела можно получить быстрый результат. Однако их слова опровергаются практикой, в ходе которой компании-производители на протяжении многих лет выводят рецептуру определенного продукта или набора услуг, не предполагая быстрого результата.

Вопреки уверениям экспертов, для успешного старта также недостаточно небольшой суммы. По словам предпринимательницы, бизнесмены не застрахованы от форс-мажоров даже при точных расчётах расходов и должны иметь запас средств на этот случай.

Сейчас все вообще небольшие компании выстраивают жизнеобеспечение только за счёт заработанных средств, не берут ни займов, ни кредитов, — отметила эксперт.

Она также опровергла уверения, будто команду можно выстроить, лишь пригласив «классного эксперта». По словам Галан, коллектив собирают по крупицам и систематично, находя людей и объединяя их одной целью. А самые удачные руководители часто растут в компаниях «с низов», хорошо понимая все внутренние процессы.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявили о необходимости создания рабочей группы по законодательному регулированию деятельности тренеров личностного роста и бизнес-коучей. По словам Чернышова, коучи и бизнес-тренеры должны пройти процедуру лицензирования, чтобы доказать свою профпригодность. Он напомнил, что порядок лицензирования в своё время помог бороться с вузами, которые выдавали липовые дипломы.