Правительство выделит гранты до 1 млн рублей для молодых предпринимателей

Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно получат от государства поддержку на реализацию своих проектов в виде гранта на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, и до 1 млн рублей, если проект будет осуществляться в Арктической зоне, заявил 24 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Он отметил, что гранты будут предоставлены не только индивидуальным предпринимателям, но и учредителям предприятий. Данное постановление уже подписано председателем правительства.

Они смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тысяч рублей, и до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне, — заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что раньше такая возможность была только у предприятий, чья деятельность направлена на социальные проекты.

Финансирование теперь, по словам Мишустина, будет доступно большему числу перспективных компаний самый разных направлений. На эту инициативу из бюджета будет направлена сумма свыше 2,1 млрд рублей.

В ходе совещания с членами правительства глава кабмина также сообщил о том, что правительство направит в 2022 году около 7,5 млрд рублей на программу возврата половины стоимости путёвки на детский отдых. По оценке Мишустина, в этом году возможностями программы смогут воспользоваться не менее 450 тысяч детей.

Ранее в пресс-центре МВД России объявили об отмене всех плановых проверок малого и среднего бизнеса. Исключение составляют ревизии, касающиеся непосредственно вопросов обеспечения безопасности.