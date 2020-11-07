Правительство РФ утвердило план трансформации делового климата в стране

https://static.news.ru/photo/27ba2546-20e6-11eb-adeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил дорожную карту трансформации делового климата «Новые виды предпринимательской деятельности, основанные на внедрении передовых технологий».

Как сообщает пресс-служба кабмина, документ включает мероприятия по улучшению нормативной базы. Они позволят устранить помехи для использования инноваций в медицине, финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках, образовании. Органам власти поручено подготовить решения, которые ускорят процесс регистрации медицинских препаратов за счёт проведения пострегистрационных испытаний. Такой механизм будут применять в случаях, когда задержки несут риски для здоровья граждан.

В сфере автотранспорта предлагается скорректировать порядок работы с навигационной информацией и установить регламент формирования электронных путевых листов и сбора больших данных. Предложен комплекс действий, направленных на внедрение экологически чистого транспорта.

Кроме того, дорожная карта содержит предложения по ограничению госзакупок импортных беспилотников и внедрению экологичных технологий в сферу морских торговых перевозок.

В финансовом секторе предлагается усовершенствовать закон об инвестиционном товариществе. Планируется снять ограничения по предельному сроку действия и количеству участников договора и сбалансировать налогообложение.

Реализация положений дорожной карты упростит инвестирование в инновационные отрасли и снимет барьеры для ведения высокотехнологичного бизнеса. По каждому обозначенному направлению работы планируется принять основную часть нормативных актов в 2021 году.

Ранее глава правительства подписал постановление, упрощающее порядок работы с системой мониторинга движения лекарств, писал NEWS.ru.