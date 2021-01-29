Правительство РФ проработает вопрос снижения затрат бизнеса на эквайринг

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса Карелии пообещал, что кабмин будет стараться снижать траты предпринимателей на банковские комиссии за приём платежей за товары и услуги.

Директор фонда венчурных инвестиций Карелии Борис Валит рассказал премьеру, что летом в регионе создали маркетплейс, который позволил местным бизнесменам выйти в интернет-торговлю. Тогда действовал режим пониженных ставок эквайринга, однако сейчас он вернулся к прежним значениям в 3-4%. Валит поинтересовался, планирует ли кабмин снижать транзакционные издержки.

Мишустин признал, что цифровые платформы способны успешно связывать поставщиков и покупателей, но эта модель не может эффективно работать при высоких ставках эквайринга.

Слышим и также обязательно об этом в правительстве поговорим. <...> Вопрос очень важный, постараемся, чтобы эти издержки все время постепенно снижались, в том числе для малого бизнеса, — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Ранее NEWS.ru приводил данные Национального рейтингового агентства (НРА), согласно которым российские малые предприятия за 2020 год потеряли 2,8 трлн рублей оборота. При этом максимальные убытки зарегистрированы в III квартале года, когда введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения уже были сняты.