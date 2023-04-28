Позволить больше: как не отказывать себе в покупках

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Какие специальные программы могут помочь экономить значительные суммы денег?

В условиях непростой экономической ситуации россияне сокращают ежедневные траты. Опросы показывают, что в первом квартале 2023 года на некоторые категории товаров спрос снизился на 50%. Большинство пытается экономить и покупать товары и услуги на максимально выгодных условиях. Мы изучили возможности сокращения трат без снижения жизненного комфорта.

Без лесоруба и микроволновки

В последние месяцы россияне сокращают траты на товары не первой необходимости, а дорогостоящие покупки откладывают на потом или отказываются от них вовсе.

По данным ценового агрегатора Price.ru, в России в первом квартале 2023 года на 12% снизился спрос на онлайн-покупку бытовой техники и мебели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего у россиян упал интерес к посудомоечным машинам (-33%), вытяжкам (-22%), микроволновкам (-30%), варочным поверхностям (-38%), духовкам (-32%), сообщили в компании.

Наиболее значительно спрос упал на дачную технику. Россияне на 51% реже стали покупать снегоуборщики, на 32% — лесорубы, на 14% — генераторы.

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Как не отказываться от привычных покупок и не разориться

Как сообщила пресс-служба «Ингосстраха», компания запустила сервис подписки в рамках Инго Экосистемы, с помощью которого можно существенно сэкономить на покупках.

Сейчас в Инго Экосистеме функционируют несколько цифровых сервисов и направлений подписки – Дом, Авто, Здоровье и Путешествия, в которых собраны самые нужные и интересные предложения для экономии средств.

Таким образом у рачительного хозяина, который вынужден экономить на дачной технике и строительных материалах, появилась возможность получить скидки и сертификаты на товары и услуги для ремонта и обустройства жилья, чтобы ремонт не так сильно ударил по семейному бюджету.

За последний год цены на услуги автосервиса в России увеличились практически на 50%, а стоимость ремонта автомобилей в 2023 году может повыситься еще примерно на 20-30%. Главной причиной стал резкий взлет цен на запчасти. Так, рынок ремонта карданных валов подорожает примерно на 25%. Автолюбитель, который стремится сэкономить на ремонте и запчастях, может записаться на ТО с экономией до 20%, а также найти выгодные предложения на запчасти и сигнализации, на техпомощь на дороге и эвакуацию автомобиля.

Несмотря на экономические сложности, россияне по-прежнему хотят путешествовать. По данным туроператоров, спрос на путешествия за границу в начале апреля этого года вырос на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Так, цены на путевки в Турцию выросли на 26%, в Египет и ОАЭ — на 16%, на Мальдивы — на 76%, в Таиланд — на рекордные 109%, рассказали в туристическом сервисе «Слетать.ру». Средний чек на путешествия в этом году также значительно вырос.

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В сервисе Путешествия пользователи смогут сэкономить до 100% на бронировании отелей по всему миру и покупке билетов, что также немаловажно в современных условиях.

Недавние опросы показывают, что 8% россиян после пандемии коронавируса стали более тщательно следить за своим здоровьем. Они идут в больницу по любому, даже самому незначительному, поводу. По данным директора института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, ежегодно как минимум 30% россиян старше 18 лет проходят диспансеризацию. Согласно опросу, проведенному телемедицинским сервисом «Доктис», больше всего россияне опасаются онкологических, сердечно-сосудистых и психических заболеваний.

Сохранение, поддержка и восстановление здоровья становятся для россиян все более важными. Благодаря новому сервису можно экономить до 20% на приемах у врачей и за услуги клиник, платить меньше при покупке лекарств, спортивных товаров и абонементов в спортивных клубах.

Фото: Lidia Veles/NEWS.ru

«Модель подписки в нашей Инго Экосистеме позволяет оплачивать продукты и сервисы частями, что дает меньшую нагрузку на семейный и личный бюджеты. В том числе, она дает возможность воспользоваться пробным периодом для принятия решения о подписке без больших единовременных инвестиций», — сообщила вице-президент по партнерским программам, начальник управления развития экосистемы компании Екатерина Коновалова.

«Ежемесячная выгода клиента при использовании нашей подписки составляет в среднем около 3 тысяч рублей. Чтобы подключить подписку, нужно зарегистрироваться на сайте экосистемы и оформить банковскую карту «Ингосстрах Бонус». Для получения всех выгодных предложений по подписке нужно пользоваться картой при оплате покупок и получать большой кешбэк, который потом можно потратить на оплату того, что важно и нужно семье», — добавила она.