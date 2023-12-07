Потанин заявил о дефиците квалифицированной рабочей силы

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Потанин

Российский бизнесмен Владимир Потанин заявил на форуме «Россия зовет!», что в стране наблюдается дефицит квалифицированных сотрудников. При этом предприниматель выразил уверенность, что в ближайшие годы РФ займет достойное место в мире в области робототехники и искусственного интеллекта, а также цифровизации, передает РИА Новости.

Все-таки довольно большая страна. И действительно существует дефицит квалифицированной рабочей силы. Я с Максимом Станиславовичем (Орешкин, помощник президента РФ. — NEWS.ru) согласен. И я уверен, что у нас есть очень серьезный потенциал, основанный как на высоком общеобразовательном уровне, который у нас в стране традиционно еще со времен СССР был сохранен, и на основе серьезного научного потенциала, который у нас существует, — сказал Потанин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что число зарубежных компаний в стране после начала СВО не сократилось, а выросло. По словам главы государства, сейчас в стране работает 25,6 тысячи иностранных организаций, в то время как в марте 2022 года их насчитывалось 24,1 тысячи. При этом российский бизнес занимает освободившиеся ниши, подчеркнул президент.